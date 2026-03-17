カプコンは堅調。１６日取引終了後、今年２月に発売したシリーズ最新作「バイオハザードレクイエム」の全世界販売本数が６００万本を突破したと発表した。これはシリーズ史上最速のことという。今後、追加コンテンツの投入を予定している。 出所：MINKABU PRESS