マツモトが続急伸している。同社は１６日の取引終了後、日本円ステーブルコイン「ＪＰＹＣ」を手掛けるＪＰＹＣ（東京都千代田区）と、ステーブルコインを活用した社会実験及び事業化の可能性について協議を進めることを目指した基本合意書（ＭＯＵ）を締結したと発表。これを手掛かり視した買いが株価を押し上げたようだ。マツモトはデジタル技術やトークンなどを活用し、教育・地域・コミュニティなどの分野