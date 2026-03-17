マーベルコミック原作の女性ヒーロー映画『Red Sonja（原題）』が、『レッド・ソニア／反逆の剣』の邦題で5月8日より新宿バルト9ほかにて全国公開されることが決定した。 参考：ティモシー・シャラメに意趣返し？PTAは悲願の受賞第98回アカデミー賞ハイライト解説 原作は、ロバート・E・ハワードによる英雄譚『英雄コナン』シリーズを起源に、1970年代以降はコミックで