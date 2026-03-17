午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１３５７、値下がり銘柄数は２１０、変わらずは１９銘柄だった。業種別では３３業種中３１業種が上昇。値上がり上位に海運、鉱業、卸売、石油・石炭、証券・商品、医薬品など。値下がりは非鉄金属、その他製品のみ。 出所：MINKABU PRESS