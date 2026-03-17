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ワシントン・ウィザーズ vs ゴールデンステイト・ウォリアーズ日付：2026年3月17日（火）開催地：キャピタル・ワン・アリーナ（Washington）最終スコア：ワシントン・ウィザーズ 117 - 125 ゴールデンステイト・ウォリアーズ NBAのワシントン・ウィザーズ対ゴールデンステイト・ウォリアーズがキャピタル・ワン・アリーナ（Washington）で行われた。 第1