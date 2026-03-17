株式会社オリエンタルホビーは、「RICOH GR IV」用のSQUAREHOOD製アクセサリーを3月13日（金）に発売した。 スウェーデン発のブランド、SQUAREHOODが手がけた製品。「RICOH GR IV」（以下GR IV）に合わせた設計の角型フードとサムレストが用意される。 角型フードにはフィルターがあらかじめ装着され、フィルタータイプの異なる2種類から選べる。 GR IVは、シリーズ