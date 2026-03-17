アトランタ・ホークス vs オーランド・マジック日付：2026年3月17日（火）開催地：ステイトファーム・アリーナ（Atlanta）最終スコア：アトランタ・ホークス 124 - 112 オーランド・マジック NBAのアトランタ・ホークス対オーランド・マジックがステイトファーム・アリーナ（Atlanta）で行われた。 第1クォーターはアトランタ・ホークスがリ