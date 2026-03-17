現地３月31日に、聖地ウェンブリーで日本代表と親善試合を戦うイングランド代表に心配なニュースがもたらされた。チェルシーに所属するDFリース・ジェームズが怪我で離脱する見込みとなったのだ。現地メディア『The Athletic』は３月16日、「チェルシーのキャプテン、リース・ジェームズがハムストリングを負傷、数週間欠場の見込み」と報じている。同メディアによれば、26歳の右SBは、同日の練習を欠席。「関係者筋が匿名