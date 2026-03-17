サッカー界にニュースターが誕生した。アーセナルに所属する16歳の逸材、マックス・ダウマンだ。左利きのアタッカー、ダウマンは８歳でアーセナルのアカデミーに入団。13歳の若さでU-18チームデビューを飾ると、14歳にしてUEFAユースリーグの最年少得点者に。そして昨年８月に行なわれたプレミアリーグのリーズ戦で、トップチームデビューを飾った。超新星の快進撃は止まらない。３月14日のエバートン戦の終了間際、独走でカ