アルゼンチン遠征に臨んでいるU-17日本代表は現地３月16日、ブエノスアイレスでU-17チリ代表と国際親善試合を行ない、１−２で敗れた。 日本は19分、ショートカウンターから先制に成功する。川崎U-18の木村風斗が高い位置でボールを奪うと、すぐさま縦パス。これを受けた横浜FCユースの齋藤翔が右足でゴール左へ流し込み、幸先よくスコアを動かした。 しかし27分、相手の速攻から同点弾を許すと、終盤の81分にはクロ