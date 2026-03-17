夢みつけ隊 [東証Ｓ] が3月17日午前(11:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の1億6000万円→1億7400万円(前期は9100万円)に8.8％上方修正し、増益率が75.8％増→91.2％増に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の7800万円→9200万円(前年同期は5200万円)に17.9％増額し、増益率が50.0％増→76.9％増に拡