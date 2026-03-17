17日11時現在の日経平均株価は前日比300.08円（0.56％）高の5万4051.23円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1357、値下がりは210、変わらずは19と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。 日経平均プラス寄与度トップは中外薬 で、日経平均を28.28円押し上げている。次いでファストリ が23.26円、三井物 が21.06円、イビデン が20.39円、三菱商 が19.55円と続く。 マイナス寄与度は52.14円の押し下げでアドテス