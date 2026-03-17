17日の外国為替市場のドル円相場は午前11時時点で1ドル＝159円37銭前後と、前日午後5時時点に比べ8銭の小幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝183円17銭前後と1円17銭の大幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース