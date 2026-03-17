台湾メディアの中時新聞網は16日、野球のWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）準々決勝で日本が敗退した原因について米メディアの指摘を紹介した。15日（日本時間）に米マイアミで行われたWBC準々決勝で、日本はベネズエラと対戦し、5-8で逆転負けを喫した。日本がベスト4入りを逃したのは過去6大会で初めて。中時新聞網の記事は「野球界を震撼させたこの敗戦について、米メディアのニューヨーク・ポストは一切情けをかけず