キューバのディアスカネル大統領（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米紙ニューヨーク・タイムズは16日、トランプ米政権が体制転換を狙って圧力を強めるキューバに対し、和解に向けた交渉進展の条件としてディアスカネル大統領の退任を要求したと報じた。軍事力を使わずに反米の指導者を打倒したとアピールしたい思惑がある。トランプ米大統領は16日、ホワイトハウスで記者団に「私はキューバを手に入れるという栄誉にあずか