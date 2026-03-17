【室井昌也コラム月に2回は韓情移入】ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）韓国代表のショート金周元（キム・ジュウォン＝23）は侍ジャパンの源田壮亮（33）に憧れている。中学生の頃から源田の守備動画を繰り返し見てきた。その思いについては2024年プレミア12の時に他媒体のコラムで記したことがある。その後、金周元は大きく飛躍した。プロ5年目の昨季、全144試合に出場し打率・289、15本塁打、リーグ2位の44盗塁