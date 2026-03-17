◇ワールドベースボールクラシック 準決勝 イタリア - ベネズエラ(日本時間17日、ローンデポ・パーク)イタリア対ベネズエラの準決勝で球審のリハックさんに思わぬハプニングが起こりました。その予想外の出来事が起きたのは、5回裏のイタリアの攻撃中。1死ランナーなしの状況でむかえたジョン・バーティ選手の打席でのことでした。ベネズエラのルインダー・アビラ投手がツーシーム2球で追い込むと、3球目に真ん中高め158キロのスト