落語家の笑福亭鶴瓶（74）が、17日までに自身のインスタグラムを更新。大相撲観戦で「偶然」という出来事を紹介した。鶴瓶は「春場所で菊水丸が偶然後ろに嬉しい」と投稿。春場所が行われている大阪で、伝統河内音頭継承者の河内家菊水丸と偶然再会したことを喜んだ。菊水丸もこの一幕を自身のブログで紹介。「私が結婚する時にいろいろお世話になった恩人です」とつづり、笑顔の2ショット写真を掲載。この投稿には「お二