『ごみ清掃芸人』としても活動するお笑いコンビ『マシンガンズ』の滝沢秀一さんが、自身のXを更新。「今日のごみトリビア」を紹介しました。【写真を見る】【 ごみ清掃芸人 】「ホチキスやダンボールの太い留め具は古紙回収に出す時に、取らないでも大丈夫です」【マシンガンズ滝沢】滝沢さんは、ホチキスで綴じた紙や、ダンボールの留め具の画像を添えて、「ホチキスやダンボールの太い留め具は古紙回収に出す時に、取らないでも