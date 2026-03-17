3月16日、「TRF」のDJ KOO（64）が、去年8月に行われた「全国高等学校ダンス部選手権」で、“DJ KOO賞”を受賞した都内の高校を訪問した。【映像】「最高」と評された“DJ KOO賞”受賞の生徒らのダンス生徒たちによるダンスで歓迎を受けたDJ KOOは「イエ〜イ！最高、かっこよかった」「ダンスミュージックEDMバリバリの曲なんだけれども、いろいろな踊りの要素が入っていてすごいね」と感想を述べた。そして1、2年生対象の特