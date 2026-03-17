【「PlayStation」「ASTRO BOT」「どこでもいっしょ」の新生活＆お出かけアイテム】 3月17日～GRAPHT公式ECサイトにて予約販売開始 PlayStation＆ASTRO BOT 新作コレクション MSYは、「ASOBI GRAPHT」シリーズより、「PlayStation」のハードウェアや「PlayStation Shapes」（△○×□）をモチーフにした新作アイテムを発売する。 新作アイテムには、デスク周りを華