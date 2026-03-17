東京女子プロレス２９日の東京・両国国技館大会で、声優・歌手として活動する上坂すみれ（３４）がプロレスデビューを果たす。きっかけは、１０日に新宿高島屋前で上坂自身が起こした甲田哲也代表（５５）への襲撃だ。１９７３年に?狂虎?タイガー・ジェット・シンがアントニオ猪木を襲った事件をほうふつとさせる暴挙に出たのは、一体なぜだったのか。さらに上坂は昭和プロレスへの熱い思いを語った。――なぜあのような奇行に