【PS5 システムソフトウェアアップデート】 3月17日 配信 ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、プレイステーション 5のシステムソフトウェアアップデートを3月17日に配信した。 今回のアップデートでは、Welcomeハブに「ショーケースモード」を追加した。このモードを有効化すると、Welcomeハブで一定時間操作が行なわれな