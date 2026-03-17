Photo: junior こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。モノが多く、ミニマリストとは対極に近い生活を送っている筆者。バックパックはいつもパンパンで重いのですが、よくよく考えると使う頻度が少ないアイテムも多数。ということで断捨離が進んで身軽になれるバックパックを探していたところ、要望に叶いそうな「Lefrik Handy」を試す機会をもらいま