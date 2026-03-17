ViXion（ヴィクシオン）が同社のオートフォーカスアイウェア「ViXion」シリーズの視野面積を約2.4倍に拡大した新モデル「ViXion2」を2026年4月17日に発売する。3月17日から全国の取扱店と公式オンラインストアにて先行予約受付が開始される。希望小売価格は11万円だ。最新のオートフォーカスアイウェア「ViXion2」。対象物に合わせて瞬時にピントを調節する視野の広さが2.4倍に進化したオートフォーカスアイウェアViXionは視覚に不