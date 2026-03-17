2年連続の大役…昨季はワールドシリーズMVP山本由伸投手がドジャースの開幕投手を2年連続で務めることが決まった。デーブ・ロバーツ監督が16日（日本時間17日）に明らかにした。日本のエースが26日（同27日）の本拠地・ダイヤモンドバックス戦のまっさらなマウンドに上がる。山本はドジャース2年目の昨季、東京シリーズで開幕投手を務めた。離脱することなくシーズンを完走。30試合に登板し、12勝8敗、防御率2.49をマークした