「家族3人とも花粉症で、花粉が飛び始める1月から5月まで薬を飲み続けないと仕事もままなりません。来年から花粉症の処方薬にも、25％の“特別料金”が加算されると聞いて驚いています……」そう話すのは、花粉症患者で都内在住の中山秋恵さん（仮名・40代）。中山さんが言う“特別料金”とは、処方薬と同じような成分や効果があり、市販でも購入できる“OTC類似薬”を、クリニックで処方してもらった場合に新たにかかる追加負担の