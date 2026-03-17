埼玉県議会議員補欠選挙に当選するも、即日での議員辞職を表明していた西澤理氏が2026年3月16日、Xで「議員報酬についてご報告」した。「公認判断に関わり得る特定の事実を申告していなかった」西澤氏は国民民主党からの公認を受けて補欠選に立候補。しかし、投票前日となる7日午後、国民民主の埼玉県連公式Xアカウントが「除籍および公認取り消し」を報告した。処分の理由については、「3月6日に党本部に西澤氏に関する情報が寄せ