40・50代になると、バッグは「デザイン」や「使いやすさ」だけではなく、きちんと感や上品さも大切にしたいところ。毎日のコーデに自然に馴染みつつ、さりげなく高見えしてくれる存在が理想です。そんな目線でチェックしたら、【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】の新作バッグが目に留まりました。スタイリッシュな縦型トートや、クラシカルなムード漂うフラップデザインなど、大人世代にしっくりくるライン