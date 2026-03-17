1.突然固まって見えない何かを見ている リビングで一緒にくつろいでいる時に、急に愛猫がぴたりと固まることがありませんか。小首を傾げながら天井や壁などの一点をじっと見つめているものの、私たちには天井や壁、家具などがあるだけで、特に変わったものは見えません。 その様子を見て、飼い主さんは亡くなった先代猫の霊が遊びに来たのかもしれないとちょっと嬉しくなったり、以前この部屋で何か事件があったのかもし