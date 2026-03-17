娘のクラスは少人数制のため、卒業アルバムは保護者が作成。その費用は全員で積み立てをしていました。しかし集金目前、あるママ友が「うちは買わないから払わない」と言い出して……？ 少人数クラスの卒業アルバム 小学生の娘の保護者間での出来事です。 娘のクラスは少人数制のため、卒業アルバムの一人あたりの負担額が大きくなります。 そのため、私たちは数年前から「それぞれで毎月少しずつ積み立てをしておこうね」