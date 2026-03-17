イタリア―ベネズエラ戦、ピッチコムのサイン間違いか野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は16日（日本時間17日）、準決勝でベネズエラとイタリアが対戦。5回のイタリアの攻撃で、球審に158キロの剛速球が直撃する危険なシーンが発生。球場は一時騒然となった。5回1死走者なし、イタリアのバーティが打席の場面。ベネズエラ右腕のアビラが投じた158キロの剛速球が、リハック球審（MLB）が顔面に装着したマスクに