別の組織に所属する暴力団幹部同士が、タッグを組んで犯行に及んでいた。羽田空港・香港現金強奪で関連する「4つの事件」…香港では日本人3人が起訴され初公判今年1月、東京都台東区の路上で約4億2000万円が入ったスーツケースを強奪したとして暴力団幹部ら7人が逮捕された事件。「指示役」で六代目山口組系弘道会傘下組織幹部の狩野仁琉容疑者（21）は事件後、1000万円のアルファードと200万円の高級腕時計「ウブロ」を購入し