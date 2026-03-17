かがわマラソン2026 かがわマラソン実行委員会事務局が、3月15日に初めて開催された「かがわマラソン2026」の救護情報を発表しました。 かがわマラソンでは、スタート・フィニッシュエリア1カ所とコース沿道9カ所の合わせて10カ所に救護所が設置されました。救護所の医師や看護師、約170人のボランティアスタッフによるAED隊など約400人でランナーの救護にあたったということです。 事務局によります