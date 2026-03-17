俳優の小栗旬（43）が、英女優のリリー・ジェームズ（36）とダブル主演する日米合作映画「バッド・ルーテナント:トウキョウ」（三池崇史監督）が、2026年に公開されることが分かった。【こちらも読む】目黒蓮"ネーティブ並み"英語力で「ハリウッド進出」視野…Snow Man"残る8人"の尽きぬ不安日本の映画界と米ハリウッドとの合作で、北米配給は「パラサイト 半地下の家族」などの世界的ヒット作を手がけてきたスタジオ「NEON」