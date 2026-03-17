キッチンタオルを使ってコーヒーフィルターを作る方法について、「エリエール」ブランドのティッシュペーパーやトイレットペーパーなどを製造する大王製紙が、エリエールの公式インスタグラムアカウントで紹介しています。【画像で見る】「えっ…」これがキッチンタオルで「コーヒーフィルター」を作る“裏技”です！公式インスタグラムは「コーヒーフィルター切れてた？！」「そんなときは！身近なもので、すぐ解決！いざと