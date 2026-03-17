アヤックス冨安健洋に現地メディア「際立った存在であることを証明した」オランダ1部アヤックスのDF冨安健洋は現地時間3月14日のエールディビジ第27節スパルタ・ロッテルダム戦で左サイドバックとして加入後初の先発出場を果たした。安定したディフェンスに加え、積極果敢なオーバーラップで得点の起点になるなど攻守に躍動。その活躍を現地メディアは「即座に価値を示した」と絶賛している。冨安は昨年7月にアーセナルと契約