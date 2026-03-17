記事ポイント2026年3月9日に初の缶ビール5銘柄を発売。「早雲」と「ニュー・ワールド・ケルシュ」は世界大会で金賞を受賞。約3,000万円を投じた新設備で全国展開を進めます。 反射炉ビヤが、2026年3月9日から初の缶ビール5銘柄を発売します。世界遺産・韮山反射炉の隣で造られるクラフトビールを、旅のお土産や自宅用として持ち帰りやすくなったのがうれしいポイントです。受賞歴のある人気銘柄を含むラインアップで、伊豆の