１５日、眉山市仁寿県で２万人のランナーが参加したハーフマラソン大会。（眉山＝新華社配信／潘建勇）【新華社成都3月17日】中国四川省眉山市仁寿県で15日、2026全国ハーフマラソン選手権大会と第9回信利眉山仁寿ハーフマラソン・四川巡回シリーズ（眉山大会）が開かれた。ケニアやエチオピアなど多くの国と地域からの選手を含む2万人が集まり、世界陸連が認定した「プラチナラベル」のハーフマラソン大会に挑んだ。同県は大