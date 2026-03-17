◇第6回WBC決勝ラウンド準決勝ベネズエラーイタリア（2026年3月16日ローンデポ・パーク）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場しているベネズエラは16日（日本時間17日）、準決勝でイタリアと対戦。球審に投手のボールが直撃するアクシデントがあった。5回、バッテリーでサインミスがあったのか、イタリアの打者・バーティに対して2ストライクからベネズエラのアビラの投じた3球目の158キロ直球を捕