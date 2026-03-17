＜大相撲三月場所＞◇九日目◇16日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】力士吹っ飛び観客も転倒（実際の様子）白熱した攻防の末、2人の巨漢力士が勢いよく土俵外へと吹っ飛び、最前列の観客が転倒。館内が悲鳴とどよめきに包まれ、一時騒然とする一幕があった。幕下五十一枚目・日向龍（武蔵川）と幕下五十六枚目・天狼星（錣山）の一番。軍配は東の日向龍に上がったものの、土俵際でもつれ、際どいタイミングで両力士が土俵下