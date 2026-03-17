現在開催中のワールドベースボールクラシック（WBC）において「侍ジャパン」こと日本代表は準々決勝でベネズエラに敗れた。過去6回の大会において日本代表は初めて4強に進むことができず、侍ジャパンの「連覇」を信じていた国内では落胆の声が相次いでいる。 日本の試合は終わったため、連日の「WBC熱」は一旦落ち着いたようで、現在では大谷翔平ら試合を盛り上げた選手たちへ「お疲れ様」とねぎらいの言葉をか