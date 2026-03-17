俳優の志田未来が主演する、TBS系火曜ドラマ『未来のムスコ』（毎週火曜後10：00）。本作で描かれる“劇中劇”のリアリティを支えているのが、劇団監修として参加している「劇団 南極」。普段から舞台作品を手がける彼らが、稽古の進め方や脚本づくりのプロセスまで丁寧に共有し、演劇シーンに本物の空気を吹き込んでいる。【写真多数】豪華キャスト15人を紹介！志田未来、塩野瑛久、小瀧望、西野七瀬ら…今回は、劇中劇の脚