お笑い芸人ゆってぃ（49）の妻で元グラビアアイドルの石川あんな（35）が17日までに自身のインスタグラムを更新。家族での野球観戦ショットを披露した。「ワカチ子ちゃんの神宮デビュー」と書き出すと、神宮球場での自身と昨年1月に誕生した長女を抱くゆってぃの家族ショットをアップ。「色々なものに興味津々で、いつのまにそんなに早く歩けるように、、？！ってくらいトコトコズンズン進んでいくので捕まえるのに必死でし