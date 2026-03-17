全国の小中学生の「憧れの人」が、米大リーグ・ドジャースの大谷翔平選手が男子で１位、女子でも３位だったことが、大手人材サービス会社「アデコ」の調査でわかった。調査は、昨年１２月にインターネットで実施し、小１から中３まで各学年の男女１５０人ずつ、計２７００人が回答した。「憧れの人」は、男子で、大谷翔平（１０・４％）がトップで、２位は「父親」（６・９％）、３位はＹｏｕＴｕｂｅｒの「ＨＩＫＡＫＩＮ」