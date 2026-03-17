17日の小泉防衛大臣の記者会見でイラン情勢をめぐる質問が相次いだ。【映像】小泉防衛大臣「リスクを伴うものとは考えておりません」記者がまず、「おととい夜の米ヘグセス長官との電話会談について伺います。艦船派遣に関するやり取りはあったのか？トランプ大統領はイラン情勢を巡り7カ国に護衛の艦船を派遣するよう要求しているが日本は含まれているのか？それに対する大臣の受け止めをお願いします。日本と同様に名前が