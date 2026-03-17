「ＷＢＣ・準決勝、イタリア代表ベネズエラ代表」（１６日、マイアミ）五回にリハック球審に９８マイルのフォーシームが直撃。まさかのアクシデントにスタンドは一時騒然となり、試合が一時中断した。五回裏１死、カウント２ストライクからアビラが投じた９８マイルが球審のマスクを直撃した。捕手はまったく反応しておらず、ピッチコムの異常かサインミスがあったとみられる。その後、マウンド付近に審判団が集まり協議