ポーチも豪華にANA（全日空）は2026年3月12日、国際線長距離路線および一部中距離路線のファーストクラスとビジネスクラスで提供するアメニティキットを、4月から順次リニューアルすると発表しました。【写真】えっ…これが「ファースト涙目のANA新型ビジネス」驚きの全貌ですアメニティポーチには、1864年にイタリアで創業し、世界の王室・皇室にも愛されている老舗皮革製品ブランド「FRANZI（フランツィ）」を採用。素材には