２月２５日に大阪市住吉区で、中国人男性が現金５００万円が入った手提げかばんを奪われた強盗傷害事件をめぐり、大阪府警は神戸市の男２人（いずれも１８歳）を逮捕しました。 【写真を見る】大阪・住吉区で中国人男性がスタンガン押しつけられ…現金500万円入ったカバン奪われた事件18歳の男2人を強盗傷害容疑で逮捕 ２月２５日夕方、大阪市住吉区清水丘の路上で中国人の会社員男性（３６）が、何者かにスタンガンを押し