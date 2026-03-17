元乃木坂４６の女優・山下美月がファッションブランドのモデルを務め、公開したファッションショットが反響を呼んでいる。山下は１６日、自身のインスタグラムに「ＳＮＩＤＥＬＳＰＲＩＮＧＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ⁡モデルを務めさせていただきました！」と、美脚丸出しのミニワンピ姿や、二の腕あらわなミントグリーンのノースリーブトップス姿など、様々なファッションショットをアップ。「とっても可愛いお洋服を